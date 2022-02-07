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Общество

11:07

Депутат оценил инициативу о праве на превышение самообороны

общество

Фото: ТАСС/DPA/Bodo Marks

Инициатива о предоставлении права на безграничную самооборону при незаконном проникновении в дом требует внимательного изучения. Такое мнение РИА Новости высказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может. Всегда есть пределы обороны", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что оборона не может быть преждевременной или запоздалой и должна соответствовать средствам.

"Простой пример с запоздалой обороной: человек убегает из дома, он уже у ворот, а ему в спину стреляют из ружья. Это превышение обороны", – пояснил парламентарий, выразив убеждение в том, что проект закона необходимо внимательно изучить.

Синельщиков подчеркнул, что в этом вопросе ошибиться нельзя, нужно все взвешивать.

О том, что законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ" направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ, стало известно ранее. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, случаи, когда человек оказывается на скамье подсудимых за то, что оборонялся от преступников и защищал свою семью, недопустимы.

В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом

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