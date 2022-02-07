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Общество

01:44

Россиянам могут дать право на превышение допустимых пределов самообороны – СМИ

общество безопасность

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Россиянам могут дать право применять все способы для защиты своей жизни, родных и близких от лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, соответствующий законопроект депутатов Госдумы направлен на отзыв в правительство РФ и Верховный суд. Поправки предлагается внести в статью 37 Уголовного кодекса.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.

Авторы законопроекта отмечают, что преступники проникают в дом или квартиру не только с целью завладеть чужим имущество, иногда подобные ситуации заканчиваются причинением тяжкого вреда здоровью, похищением, изнасилованием или убийством.

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, слова которого приводит газета, случаи, когда человек оказывается на скамье подсудимых за то, что оборонялся от преступников и защищал свою семью, недопустимы.

Согласно действующему законодательству, граждане РФ, защищая себя и своих близких, должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. Как отмечают авторы законопроекта, в таких ситуациях человек ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дополнить программу российских школ профилактическим курсом по безопасности учащихся. Он пояснил, что необходимость введения такого курса продиктована сохранением в России актуальности проблемы преступлений против детей и подростков. По словам депутата, сегодня значительное количество детей становятся жертвами педофилов и маньяков.

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