В похоронной сфере оценили планы сделать погребение госуслугой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Елена Андреева прокомментировала планы сделать в России погребение госуслугой. Об этом сообщает "Лента.ру".
По ее словам, законопроект о погребении поможет навести порядок в отрасли, а создание реестра об оказании похоронных услуг убережет граждан от обмана.
"Для того чтобы оказывать ритуальные услуги, компании получают некое разрешение, на основании которого их вносят в реестр. В нем оказываются только компании, соответствующие определенным требованиям. К ним относятся аспекты материально-технической базы, наличие определенного офиса, магазина, агентства", – пояснила Андреева.
По ее словам, принятие нового закона о похоронном деле поможет гражданам, поскольку будут созданы порталы, на которых можно будет найти всю необходимую информацию о ритуальных организациях.
Андреева уточнила, что компания будет исключена из реестра в случае нарушения установленных правил.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России, предполагающий полную замену закона "О погребении и похоронном деле".
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что принятие обновленной редакции закона назрело давно. По новому закону похоронное дело будет осуществляться специализированными службами, созданными органами местного самоуправления.
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