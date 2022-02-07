В Госдуме предложили сделать похороны госуслугой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Депутаты Госдумы планируют внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России, предполагающий полную замену закона "О погребении и похоронном деле". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Госдуме и близкого к администрации президента собеседника.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что принятие обновленной редакции закона назрело давно.
"Защита прав граждан, потерявших близких, формирование ясного понятийного аппарата и достижений цифровизации применительно к отрасли, обеспечение государственного надзора и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса – вот только некоторые задачи нового закона", – подчеркнул Кирьянов.
По новому закону похоронное дело будет осуществляться специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. Сейчас ритуальные услуги фактически стали видом предпринимательской деятельности.
По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, на сегодняшний день нет четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг, поэтому их может оказывать любой желающий.
Законопроект предлагает установить в качестве основы для осуществления похоронной деятельности наличие разрешения от уполномоченного органа субъекта РФ. Получившие разрешение организации внесут в специальный реестр, где будут перечислены оказываемые ими услуги и их стоимость.
Для внесения в реестр организации необходима регистрация юрлица или ИП, а также наличие оборудования и катафалка. Планируется также создание реестра недобросовестных ритуальных служб, куда включат организации, у которых отозвали разрешение. Лицензию планируют отбирать за грубое нарушение деятельности по организации процесса.
Также в России создадут и специальный реестр, куда внесут все кладбища и места захоронений. Закон предполагает и расширение круга лиц, которые ответственны за места захоронения. По мнению авторов проекта, это позволит решить проблему брошенных могил.
Согласно законопроекту, региональные власти смогут принимать решение о создании частного захоронения и правил его функционирования. При этом для появления частных кладбищ поправки нужно будет внести и в Земельный кодекс.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Он напомнил, что федеральное законодательство и региональные правовые акты в области погребения и похоронного дела гарантируют гражданам целый ряд услуг и действий, связанных с погребением усопшего родственника, на безвозмездной основе.
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