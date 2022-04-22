Эксперты назвали самые популярные приложения для покупки квартиры

Рынок недвижимости в Московском регионе, по мнению экспертов, переживает стагнацию, и многие участники не понимают, как действовать: продавать ли, покупать и на каких площадках это лучше делать. Рассказываем, стоит ли сейчас заниматься квартирным вопросом и какие сервисы могут в этом помочь.

Действовать или подождать?

На данный момент рынок недвижимости находится в состоянии стагнации, говорят эксперты. "Спрос упал, предложение начинает потихоньку расти, рынок вторички полумертвый. Первичка – чуть поживее за счет льготной ипотеки, но и здесь начинают внедрять программы стимулирования рынка, что означает – с продажами тоже не очень хорошо", – объяснил Москве 24 член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.



Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости Цены стали выше примерно на 5%, чем в начале года. Но они больше на бумаге, так как по факту по такой стоимости квартиры не покупают, поэтому реальные расценки ниже. В феврале продавцы решили на ажиотажном спросе поднять цену. Кто-то из них успел продать, а большинство будут снижать.

В свою очередь, вице-президент гильдии Олег Самойлов считает, что сейчас волна ажиотажного спроса, из-за которого повышались цены, потихоньку спала.

"Мы находимся в таком периоде, когда многое будет зависеть от того, что произойдет в течение летнего периода. Если ситуация в экономике стабилизируется, то весьма вероятно, что осенью мы увидим сдержанный рост", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Поэтому специалист советовал продавать недвижимость только в том случае, если есть конкретный план, что делать с полученными деньгами. Просто положить их в тумбочку или в банк – не совсем удачное решение. Также он предупредил, что сейчас не совсем подходящее время для покупки квартиры с целью инвестиций.

Где искать и продавать

Существует несколько популярных сервисов по продаже и покупке жилой недвижимости. По словам Барсукова, одна из самых известных площадок – сайт и мобильное приложение "Циан".

"Это неплохой инструмент с точки зрения профессионалов, там есть некоторые вещи, которые могут быть полезны всем участникам рынка. Однако в нем давно ничего не обновляли. Из последнего они внедрили сервис по ипотечным ставкам, но им немногие пользуются", – отметил он.

Следующей площадкой можно назвать "Авито". Однако эта платформа более популярна в Московской области и регионах, где нет других сервисов, пояснил Барсуков. В остальном функционал особо не отличается от "Циана".

Еще один сервис – "Яндекс.Недвижимость". По мнению эксперта, общая специфика площадки подобна другим, но есть несколько интересных дополнений. "У них очень много интеграций с другими сервисами "Яндекса" по поводу транспортной доступности района, социальной инфраструктуры, доступности каршеринга и так далее. Вся эта информация может быть полезна для пользователей", – отметил он.

В свою очередь, у площадки "Домклик" есть интеграция со Сбербанком. Существенный плюс данного сервиса в том, что он отображает реальную стоимость сделок по квартирам, пояснил специалист. Кроме того, на сайте можно посмотреть подробную информацию по дому и сразу оформить ипотеку по сниженной ставке.

"О проекте банка ВТБ "Метр квадратный" мало кто знает. У них сервис завязан в основном на ипотеку", – рассказал Барсуков.

Еще одна платформа, которая заточена на профессионалов, – это база "Виннер". "У них совершенно другая концепция. Если мы берем "Циан", то там мы платим за продвижение объявлений, но бесплатно пользуемся, в "Виннере" – наоборот, только платный доступ. Самое важное, что есть, – это табличное сравнение по метражу и основным характеристикам квартир", – объяснил он.

Олег Самойлов добавил, что на рынке также существует Федеральная база недвижимости (ФНБ). По его словам, она исключает всяческие дубли объявлений. "Но это тоже больше профессиональная площадка. Для обычных посетителей он доступен, то есть искать квартиры можно, но разместить объявления могут только риелторы", – сказал он.

Стоит ли ориентироваться на цены?

По мнению экспертов, перед началом поиска квартиры или перед ее продажей стоит сначала решить: либо самому разбираться во всех вопросах, либо проконсультироваться со специалистом.

"Причем многие риелторы проводят консультации бесплатно: можно обратиться в 1–2 компании и примерно оценить стоимость. Таким образом, потребитель получит какой-то ориентир. Если же самостоятельно просмотреть базу данных квартир или информацию на сайте, то можно найти там много мусора. И этот мусор сформирует неверное мнение о рынке", – подчеркнул Самойлов.

Кроме того, покупателям нужно сначала посмотреть фотографии квартиры и документы на собственность продавца, нет ли каких-то подводных камней. А если объект понравится во всех аспектах, то обязательно нужно пройтись и посмотреть, настолько ли соразмерна стоимость квартиры.