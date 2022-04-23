Роспотребнадзор усилил контроль за ситуацией с весенним половодьем в 30 регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор усилил надзор за эпидемически значимыми объектами в 30 российских регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, контроль усилен на тех субъектах РФ, где активно развивается ситуация с весенним половодьем. Специалисты оценили готовность медицинских организаций к приему больных, наличие диагностических средств, а также средств неспецифической профилактики.

Помимо этого, ведомство участвует в проверках готовности систем водоснабжения и водоотведения к периоду весеннего половодья.

В частности, усилен контроль за эпидемически значимыми объектами, такими как кладбища, полигоны твердых коммунальных отходов, канализационные очистные сооружения, склады ГСМ и другими.

Ранее в МЧС РФ предупредили, что сложная ситуация с весенним паводком сохраняется в Московской и Брянской областях. Как уточняется, в Подмосковье вода подтопила 236 приусадебных участков и 10 дорог. В частности, под Луховицами два населенных пункта отрезаны от сообщения. Там спасатели организовали лодочную переправу. В свою очередь, в Брянской области затоплены 547 приусадебных участков. Там жителей перевозят на лодках и высокопроходимой технике.

В некоторых подмосковных районах ситуация с паводками остается напряженная. Большая вода атаковала Коломну и Луховицы. Все из-за неустойчивой погоды в начале апреля – залповый снегопад, а затем оттепель напитали Оку. Уровень воды продолжает расти в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве.

