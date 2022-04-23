Роспотребнадзор усилил контроль за ситуацией с весенним половодьем в 30 регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор усилил надзор за эпидемически значимыми объектами в 30 российских регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, контроль усилен на тех субъектах РФ, где активно развивается ситуация с весенним половодьем. Специалисты оценили готовность медицинских организаций к приему больных, наличие диагностических средств, а также средств неспецифической профилактики.
Помимо этого, ведомство участвует в проверках готовности систем водоснабжения и водоотведения к периоду весеннего половодья.
В частности, усилен контроль за эпидемически значимыми объектами, такими как кладбища, полигоны твердых коммунальных отходов, канализационные очистные сооружения, склады ГСМ и другими.
Ранее в МЧС РФ предупредили, что сложная ситуация с весенним паводком сохраняется в Московской и Брянской областях. Как уточняется, в Подмосковье вода подтопила 236 приусадебных участков и 10 дорог. В частности, под Луховицами два населенных пункта отрезаны от сообщения. Там спасатели организовали лодочную переправу. В свою очередь, в Брянской области затоплены 547 приусадебных участков. Там жителей перевозят на лодках и высокопроходимой технике.
В некоторых подмосковных районах ситуация с паводками остается напряженная. Большая вода атаковала Коломну и Луховицы. Все из-за неустойчивой погоды в начале апреля – залповый снегопад, а затем оттепель напитали Оку. Уровень воды продолжает расти в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве.
В Московской и Брянской областях сохраняется сложная ситуация с паводками – МЧС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: