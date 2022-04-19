Паводок атаковал Коломну и Луховицы

В некоторых подмосковных районах ситуация с паводками все еще остается напряженная. Большая вода атаковала Коломну и Луховицы. Все из-за неустойчивой погоды в начале апреля – залповый снегопад, а затем оттепель напитали Оку.

Уровень воды продолжает расти в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.