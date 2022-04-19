Столичные врачи вылечили от коронавируса свыше 2,5 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи в Москве вылечили более 2,5 миллиона человек от COVID-19, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

За последние сутки после прохождения лечения выздоровели 893 человека.

По данным Оперштаба, в Москве выявлено 416 новых случаев заражения коронавирусом, 151 человек был госпитализирован за последние сутки. Искусственная вентиляция легких потребовалась 100 пациентам.

Кроме того, 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

В России за сутки госпитализировали 3 462 пациента с коронавирусом. Выздоровели за сутки 16 763 человека с ранее диагностированным коронавирусом, днем ранее в штабе сообщили о 14 324 вылечившихся. За последние 24 часа подтвердили 8 640 новых случаев COVID-19. За сутки в стране умерли 235 заболевших.