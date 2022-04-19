"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу в столичных парках в мае

С мая в столичных парках снова заработают павильоны "Здоровая Москва". Там можно будет проверить состояние здоровья. Основной упор сделают на диспансеризацию жителей, перенесших коронавирус.

Такие павильоны очень удобны для горожан – в одном месте можно быстро пройти большой объем исследований без предварительной записи. В прошлом году так обследовались более 270 тысяч человек. Павильоны работали в 45 городских парках и зонах отдыха.