Центральные улицы Москвы перекроют 25 апреля из-за подготовки ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые участки центральных улиц Москвы перекроют 25 апреля в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Будут перекрыты участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую улицу (со стороны станции метро "Маяковская")", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ограничения начнут действовать в 21:00 и продлятся до окончания мероприятия.

18 апреля на подмосковном полигоне Алабино состоялась репетиция парада Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Всего были задействованы 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая.

