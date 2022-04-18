Затор сформировался на шоссе Энтузиастов из-за ДТП

На съезде с шоссе Энтузиастов на Северо-Восточную хорду произошло ДТП. Там опрокинулся на бок микроавтобус Hyundai.

На месте работают скорая помощь и пожарные. По предварительным данным, пострадал один человек.

В районе происшествия сформировался затор, из двух полос для движения свободна одна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

