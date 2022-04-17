Российские военные уничтожили за сутки 44 объекта ВСУ – МО РФ

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Российская авиация за сутки уничтожила 44 объекта Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. Среди них: в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения", – сказал он.

Кроме того, в семи районах украины нанесены удары по 23 местам скопления техники и личного состава ВСУ. Ударами высокоточных ракет уничтожены хранилища боеприпасов и топлива в городах Доброполье и Барвенково. В Харьковской области сбиты два украинских МиГ-29, а в Павлоградской области – один беспилотник.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев привлек свыше 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран с начала спецоперации. Около 1 700 человек прибыли на территорию Украины из Польши, еще порядка 1,5 тысячи наемников – из США, Канады и Румынии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

