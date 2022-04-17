ВС России предложили националистам в Мариуполе сложить оружие – МО РФ

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Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие с 06:00 по московскому времени в воскресенье.

Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева. Он отметил, что сдавшимся гарантируется сохранение жизни. По словам генерал-полковника, такое решение было принято в связи с катастрофическим положением дел на металлургическом комбинате "Азовсталь" и из гуманных принципов.

Для практической реализации мероприятий данной гуманитарной операции предложена следующая схема действий: с 05:00 утра между российской и украинской сторонами устанавливается непрерывная связь для обмена информацией. С 05:30 объявляется режим полной тишины, а в 06:00 стороны поднимают флаги: российская – красные, а украинская – белые по всему периметру "Азовстали".

Кроме того, по всем каналам связи стороны должны подтвердить факт готовности к введению режима тишины. С 06:00 до 13:00 предусмотрен выход всех украинских подразделений и наемников без оружия.

Мизинцев также сообщил, что содержание переговоров нацформирований и наемников, заблокированных на "Азовстали", свидетельствует об их безвыходном положении. По словам генерал-полковника, боевики настойчиво требуют от киевских властей разрешения сложить оружие и сдаться в плен, однако представители украинской власти категорично запрещают им это делать и угрожают расстрелами.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что безвозвратные потери армии Украины, национальной гвардии и иностранных наемников составляют 23 367 человек. Он также назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери украинской армии составляют 2 500–3 000 человек.

