Погибший в Одинцове спасатель приезжал на помощь альпинисту – СК РФ

18:15
Фото: телеграм-канал "Baza"
Спасатель, которого в подмосковном Одинцове застрелил местный житель, приехал на помощь промышленному альпинисту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.
"По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя", – сказала Врадий.
Как рассказал источник агентства в экстренных службах, стрелявшему 80 лет, он состоит на учете психиатра.
Инцидент произошел ранее в воскресенье. Изначально сообщалось, что спасатель пытался вскрыть дверь в квартиру пенсионера, когда тот выстрели в него из ружья.
По имеющимся данным, неделю назад у мужчины умерла супруга, после чего он перестал общаться с родственниками. Днем 17 марта он забаррикадировался в своей квартире. Была информация о том,что он взял в заложники сотрудника коммунальных служб.
В результате правоохранителям удалось попасть в квартиру пенсионера, после чего тот сложил оружие и был задержан.
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