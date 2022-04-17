Погибший в Одинцове спасатель приезжал на помощь альпинисту – СК РФ

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Спасатель, которого в подмосковном Одинцове застрелил местный житель, приехал на помощь промышленному альпинисту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

"По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя", – сказала Врадий.

Как рассказал источник агентства в экстренных службах, стрелявшему 80 лет, он состоит на учете психиатра.

Инцидент произошел ранее в воскресенье. Изначально сообщалось, что спасатель пытался вскрыть дверь в квартиру пенсионера, когда тот выстрели в него из ружья.

По имеющимся данным, неделю назад у мужчины умерла супруга, после чего он перестал общаться с родственниками. Днем 17 марта он забаррикадировался в своей квартире. Была информация о том,что он взял в заложники сотрудника коммунальных служб.

В результате правоохранителям удалось попасть в квартиру пенсионера, после чего тот сложил оружие и был задержан.

