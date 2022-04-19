Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за сутки госпитализировали 3 462 пациента с коронавирусом. Это на 227,2% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Количество госпитализаций увеличилось в 77 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в четырех регионах. Ситуация осталась без изменений также в четырех субъектах РФ.
Выздоровели за сутки 16 763 человека с ранее диагностированным коронавирусом, днем ранее в штабе сообщили о 14 324 вылечившихся.
За последние 24 часа подтвердили 8 640 новых случаев COVID-19. За сутки в стране умерли 235 заболевших.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что шестая волна коронавируса в России может начаться осенью. По его словам, резкий скачок заболеваемости произойдет в сентябре. Кроме того, нестабильная с эпидемиологической точки зрения ситуация будет наблюдаться летом.
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