Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 3 462 пациента с коронавирусом. Это на 227,2% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Количество госпитализаций увеличилось в 77 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в четырех регионах. Ситуация осталась без изменений также в четырех субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 16 763 человека с ранее диагностированным коронавирусом, днем ранее в штабе сообщили о 14 324 вылечившихся.

За последние 24 часа подтвердили 8 640 новых случаев COVID-19. За сутки в стране умерли 235 заболевших.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что шестая волна коронавируса в России может начаться осенью. По его словам, резкий скачок заболеваемости произойдет в сентябре. Кроме того, нестабильная с эпидемиологической точки зрения ситуация будет наблюдаться летом.

