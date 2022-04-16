В Московской области продолжается паводок. Уровень воды в подмосковных реках близок к рекорду за все время наблюдений.

В некоторых местах, например в районе Коломны, река поднялась почти на два метра. В районе Луховиц ограничили движение, в том числе на переправах через Оку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.