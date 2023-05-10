07:34Мэр Москвы
В Москве пройдет более 100 событий в рамках проекта "Время добра" с 17 по 31 мая – Собянин
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 100 событий пройдет в Москве с 17 по 31 мая в рамках проекта "Время добра". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Участники проекта высадят растения в парках, примут участие в спортивных мероприятиях, посетят донорские акции, а также научатся оказывать первую помощь.
Мероприятия будут проходить в том числе и во всех волонтерских окружных центрах "Доброе место". Мэр столицы сообщил, что в рамках акции "Накорми друга" москвичи смогут принести корм для животных – весь собранный корм затем отправят в луганские приюты для бездомных собак и кошек. Кроме того, проект "Зеленый офис" примет вторсырье от всех желающих.
Для того, чтобы поучаствовать в проекте "Время добра", необходимо зарегистрироваться на интересующее мероприятие. Помочь сориентироваться в расписании мероприятий может специальная интерактивная карта "Добрых дел" на сайте "Мосволонтера".
Ранее в Москве организовали акцию "Улицы героев", на которой волонтеры и активисты раздавали горожанам письма с историями героев, чьими именами названы улицы столицы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в культурной жизни Москвы принимают участие свыше 21 тысячи волонтеров. По ее словам, добровольцы помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю.
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