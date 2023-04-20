Свыше 21 тыс волонтеров участвуют в культурной жизни Москвы – Сергунина

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 21 тысячи волонтеров принимают участие в культурной жизни Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю. Заботясь о туристах, поддерживают гостеприимную атмосферу в городе. Благодаря многообразию площадок москвичи могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Записаться в команду волонтеров культуры можно на сайте mosvolonter.ru. Стать частью движения могут все желающие старше 14 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ресурсный центр "Мосволонтер" в 2023 году откроет при поддержке столицы еще четыре волонтерских центра. Учреждения будут носить название "Доброе место". В новых помещениях предусмотрят залы для мероприятий и мультимедийные пространства.