Акция "Улицы героев" впервые стартовала в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Москве организовали акцию "Улицы героев", на которой волонтеры и активисты раздают горожанам письма с историями героев, чьими именами названы улицы столицы. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"У нас в городе очень много улиц, которые названы именами героев Великой Отечественной войны, и сегодня мы вместе с волонтерами решили рассказать историю подвига, историю жизни тех самых героев, на улицах которых живут наши горожане", – поделилась она.

По ее словам, мероприятие организовали молодежное сообщество "STOлица" и ГБУ Москвы "Ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики. В письмах-треугольниках будут содержаться материалы о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь.

Так, в период с 6 по 10 мая 250 волонтеров раздадут свыше 50 тысяч писем. Акцию организуют на 40 улицах Москвы. Драгунова отметила, что ко Дню Победы в Москве состоятся и другие праздничные события. Например, горожане смогут стать участниками акций "Письмо герою", "Георгиевская ленточка" и "Вальс Победы". Последняя пройдет на ВДНХ 6 мая.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве установили еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами в честь событий ВОВ. Они подскажут маршруты к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои.

Акция "Георгиевская ленточка" началась в России