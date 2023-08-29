Собянин анонсировал масштабную программу реконструкции столичных школ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2024 году в Москве запустят масштабную программу реконструкции школьных зданий. Об этом Сергей Собянин сообщил на городском открытом педагогическом совете, который проходит в Гостином Дворе в рамках Мосурбанфорума.

"Мы в течение двух лет подбираемся к этой программе, смотрим, каким образом можно реконструировать школы, чтобы сделать их современными, какие затраты будут, какой масштаб, какую скорость такого рода больших изменений можно задать в Москве", – сказал градоначальник.

Он отметил, что в столице насчитывается порядка 4 тысяч относящихся к школьному образованию зданий, из которых почти тысяча находятся в морально устаревшем состоянии. По его словам, в первый год программы в порядок планируется привести 50 школ, а затем – минимум по 100 зданий ежегодно.

Ранее во вторник, 29 августа Собянин открыл в Молжаниновском районе новое здание школы на 1,1 тысячи мест. В него уже с 1 сентября переведут учеников 7–11-х классов школы "Перспектива". А накануне мэр открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево, также рассчитанную на 1,1 тысячи мест.



Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы