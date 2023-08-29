Московская международная книжная ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5, второй этаж, зал 5.1) с 30 августа по 3 сентября пройдет 36-я Московская международная книжная ярмарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что столичный департамент культуры представит площадку "Библиотеки Москвы", в которой будет зона библиотечно-информационного обслуживания, интерактивная зона, лекторий и стенд "Московского дома книги".

В зоне библиотечно-информационного обслуживания все посетители смогут оформить единый читательский билет, взять книги, ознакомиться с сервисами и услугами библиотек, а также изучить издания московских музеев.

Помимо этого, гости ярмарки смогут получить за кафедрой у волонтера наклейки с литературными цитатами и чек-листы с книжными подборками. Посетителям, оформившим единый читательский билет во время мероприятия, также подарят книжную закладку, а при предъявлении билета можно приобрести книгу на стенде "Московского дома книги" со скидкой в 5%.

Что касается зоны лектория, то здесь будут проведены более 45 мероприятий, включая презентации книг, встречи с авторами, дискуссии о литературе, русском языке, искусстве, Москве и многое другое.

Отмечается, что основными темами площадки будут преподавание, наставничество, образ учителя в честь Года педагога и наставника и творчество писателей – юбиляров 2023 года, среди которых Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Высоцкий, Александр Островский, Владимир Маяковский, Борис Стругацкий, Иван Тургенев.

Ранее сообщалось, что столичные библиотеки организуют акцию "Первоклассный читатель", которая состоится с 1 по 30 сентября в Москве. К мероприятию смогут присоединиться ребята, которые в этом году пошли в школу, а также их родители и педагоги.

До этого в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказали, что десять столичных издательств смогут принять участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке 17–19 ноября.

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