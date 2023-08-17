Детская библиотека № 31 в районе Аэропорт открылась после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детская библиотека № 31 в районе Аэропорт открылась после капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Библиотека находится по адресу улица Усиевича, дом 23. Посетителей ждет удобная и функциональная культурная площадка с системой навигации и собственным символом, который был разработан по индивидуальному заказу.

Так, после ремонта просторные и светлые помещения библиотеки стали занимать почти 500 квадратных метров. В результате переустройства здесь был оборудован зал для мероприятий, творческая мастерская, рабочие места и зона хранения.

Помимо этого, специалисты создали удобное зонирование и поставили в здании мобильную мебель, благодаря чему читатели могут учиться или работать в комфортной и уютной атмосфере.

В гостиной библиотеки поставили шкаф с игрушками для детей и телевизор для ожидающих окончания детских занятий родителей.

Универсальный фонд библиотеки насчитывает 40,5 тысячи книг, в числе которых современные бестселлеры, классические произведения, энциклопедии и новинки художественной литературы для детей и подростков.

Уже сегодня на базе библиотеки работают несколько студий и творческих мастерских, остальные откроются в сентябре. К примеру, студия театрального искусства для детей и подростков "Событие" ведет набор на свои занятия. Еще одна творческая студия устраивает встречи клуба мультипликации "Кадрики" и проводит мастер-классы "Мастерим вместе с Финдусом".

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в следующем году в составе многофункционального комплекса в Нижегородском районе Москвы заработает детский образовательный центр.

В состав центра войдет детский сад для детей от трех до шести лет, а также начальная школа на несколько параллелей. Центр будет коммерческим, уже определены операторы для школы и детского сада.

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