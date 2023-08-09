Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

У библиотек Москвы появился общий санитарный и выходной день, сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Столичные библиотеки делают все, чтобы читатели могли посещать их в удобное время. Теперь у библиотек, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы, есть общий санитарный день. Он установлен в последний вторник месяца. В этот день учреждения закрыты для посетителей", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что этот перерыв нужен, чтобы сотрудники библиотек могли привести в порядок книжный фонд и все помещения.

Также отмечается, что семь лет назад столичные библиотеки перешли на единый график работы, голосование за который проводилось в проекте "Активный гражданин". Так, с апреля 2016 года общий выходной день появился в понедельник.

Московские библиотеки работают так, чтобы горожанам было удобно посещать их по вечерам и в выходные дни. Кроме того, при составлении графика специалисты учитывали территориальное расположение читален. Например, посетителям удобнее, если библиотека, расположенная в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), открывается немногим раньше, чем та, что расположена за его пределами.

В пределах ТТК взрослые библиотеки открыты со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье они работают с 10:00 до 20:00. В свою очередь, детские – со вторника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 20:00.

За пределами ТТК взрослые библиотеки работают со вторника по субботу с 12:00 до 22:00, в воскресенье – с 12:00 до 20:00. Детские библиотеки – со вторника по субботу с 12:00 до 21:00, в воскресенье – с 12:00 до 20:00.

В библиотеках посетители могут не только почитать книги и взять их с собой, но и побывать на лекциях, семинарах, концертах, выставках, спектаклях. Также в читальнях организуют творческие мастерские, встречи с писателями, учеными, художниками и музыкантами.

В настоящее время в Москве работают 283 библиотеки, находящиеся по более чем 440 адресам. Среди них выделены девять самостоятельных учреждений: библиотека искусств имени А. П. Боголюбова, библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Дом А. Ф. Лосева, Дом Гоголя, Центральная детская библиотека имени А. П. Гайдара, Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова, Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Центральная городская деловая библиотека. Помимо этого, 274 библиотеки включены в состав объединений культурных центров в 11 административных округах Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут обеспечены печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров произведений русских и зарубежных классиков. Президент РФ поручил пополнить библиотечный фонд новых регионов страны всей необходимой литературой.

По словам российского лидера, на реализацию решения выделят средства из резервного фонда президента.