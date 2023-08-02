Путин заявил, что 2,5 млн книг закупят для библиотек новых регионов РФ

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В ближайшее время будут обеспечены печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров произведений русских и зарубежных классиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.

Российский лидер поручил пополнить библиотечный фонд новых регионов страны всей необходимой литературой.

"Сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действуют свыше тысячи публичных и 1 300 школьных библиотек. Однако в их фондах – книги, которые в основном изданы еще в советское время, понятно, что за последние тридцать лет они практически не обновлялись", – заявил Путин.

Кроме того, жители новых регионов получат доступ к электронным ресурсам, на которых будет можно бесплатно читать произведения классической литературы, анонсировал Путин.

По его словам, на реализацию решения выделят средства из резервного фонда президента.

Путин добавил, что киевский режим и его западные хозяева хотят уничтожить все русское. По его словам, жители новых регионов РФ никогда не покидали русскоязычное пространство, однако нынешние украинские власти пытались запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и даже уничтожить.

Такая политика не имеет будущего, подчеркнул Путин.

Ранее в Госдуме призвали сделать русский язык модным. По его мнению, русский язык должен стать языком социальных сетей. Его нужно транслировать в роликах, в сообщениях и в постах с информацией, добавил депутат.

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