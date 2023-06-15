В Госдуме призвали сделать русский язык модным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Русский язык должен стать модным и языком социальных сетей. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на форуме "Пушкинские чтения".

"Русский язык должен стать языком социальных сетей... В роликах, в сообщениях, в постах с информацией – все это те точки, где можно показывать, какой невероятный может быть русский язык", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, русский язык должен закрепиться в качестве модного средства коммуникации в музыке. В частности, в клипах, песнях и других продуктах музыкального творчества.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым. Он призвал граждан изучить национальные языки собственных стран и языки межнационального общения, например китайский, заявив, что сам намерен продолжать коммуникацию с партнерами из Китая на их языке.



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