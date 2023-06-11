Сальдо подписал указ об использовании трех языков в Херсонской области

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, разрешающий использовать украинский и крымско-татарский языки в делопроизводстве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык", – подчеркнул Сальдо.

Он отметил, что важность и своевременность такого решения подтвердил Владимир Путин. Сальдо указал, что приоритет для страны заключается в заботе о культурных, духовных и исторических ценностях. По словам врио главы региона, жители Херсонской области могут свободно выбирать язык для общения, воспитания и творчества.

"Никто, ничто и никогда не повлияет на единство многонационального народа Российской Федерации", – добавил он.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что, несмотря на многочисленные попытки, вычеркнуть Россию из мировой культурной системы не удалось. Она подчеркнула, что речь идет не только о классиках российской культуры, но и о современных деятелях искусства с их произведениями, в частности, кинематографом.

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