Украинец подал в суд на исполнителя Макса Барских из-за песни на русском языке – СМИ

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Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения песни на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"На украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке "Берега", – указали в издании.

По данным журналистов, после инцидента во время концерта Барских исполнил уже украинскую версию песни "Берега".

Ранее жители Польши пожаловались на беженцев из Украины, поскольку те говорят на русском языке. Отмечается, что некоторые поляки ставят под сомнения политические предпочтения русскоговорящих украинцев.

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