Украина опубликовала фото с затопленным залом ООН в День русского языка

Фото: twitter.com/Ukraine

Украина в день разрушения дамбы Каховской ГЭС затопила зал Организации Объединенных Наций (ООН) в День русского языка. Соответствующее фото появилось в официальном аккаунте страны в Twitter.

"Счастливого Дня русского языка, ООН!" – указано в сообщении.

На фото изображен затопленный зал, где заседает Генеральная ассамблея ООН.

Отмечается, что ООН приняла решение о проведении Дня русского языка 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

По словам Леонтьева, вода, поднявшаяся после разрушения дамбы, должна опуститься до стандартного уровня в течение 72 часов. Также власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа, местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня.

Алексеенко сообщал, что город Алешки оказался практически полностью затоплен в результате разрушения на ГЭС. Для проведения спасательной операции в город были направлены грузовики "Уралы" и "КамАЗы", а из Крыма должны доставить спасательные плавсредства МЧС.

По его словам, для эвакуации местных жителей собрали свыше 100 автобусов.

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