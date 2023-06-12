В Польше пожаловались на русскоговорящих беженцев из Украины

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У жителей Польши ухудшается отношение к беженцам из Украины из-за того, что многие из них говорят по-русски. Об этом сообщил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка изданию The Guardian.

Он рассказал, что его организация получала множество звонков от поляков, которые хотели помочь украинским беженцам, однако затем оказались встревожены, узнав, что те разговаривают по-русски.

Издание отмечает, что у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев.

Скорка отметил, что в стране ни у кого нет проблем с тем, что, к примеру, белорусы разговаривают по-русски. Однако когда местные жители слышат русскоязычную речь от украинцев, то они задаются вопросом, говорит ли это о политических предпочтениях.

Так, многим полякам трудно понять, почему беженцы из Украины в течение долгого времени проживания в стране еще не выучили ни украинский, ни польский языки, заключил Скорка.

Ранее СМИ сообщали о том, что Украинские беженцы держат в страхе жителей польского города Красныстав.

По словам горожан, сперва с беженцами не было проблем, однако со временем начали происходить "тревожные и шокирующие события". Так, например, местные жители рассказали о случае, когда полицейские попытались поговорить с одним украинцем, а более десяти его соотечественников начали отгонять служителей закона.

До этого стало известно, что социальным работникам в польском городе Люблин приходится все чаще заниматься украинскими семьями из-за злоупотребления алкоголем, отсутствия надлежащего ухода за детьми и случаев насилия.

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