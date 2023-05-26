Польские соцслужбы все чаще занимаются украинскими семьями из-за насилия и алкоголя – СМИ

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Социальным работникам в польском городе Люблин приходится все чаще заниматься украинскими семьями из-за злоупотребления алкоголем, отсутствия надлежащего ухода за детьми и случаев насилия. Об этом сообщает TOK FM.

По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, среди украинских семей, проживающих в городе, есть те, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты.

К примеру, она сообщила, что социальные работники получают все больше сообщений из местных школ о том, что дети из таких семей остаются голодными или без надзора.

Рабчевская также заявила, что в украинском сообществе несколько больше толерантности к алкоголю, в том числе и у женщин. Так, некоторые из них могут, будучи нетрезвыми, прийти в бассейн с годовалым ребенком.

Координатор отдела противодействия домашнему насилию рассказала, что иногда детей из украинских семей передают в интернаты или приемные семьи, так как некоторым украинкам помочь просто невозможно.

"С их стороны часто встречается сопротивление. Иногда мы слышим: "А вот у нас, на Украине, так можно". Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что здесь нет согласия на насилие", – добавила она.

По словам Рабчевской, некоторые украинки не совсем понимают, что уход за ребенком в нетрезвом состоянии является преступлением.

Ранее стало известно, что страны восточной Европы начинают урезать траты на содержание беженцев из Украины, в связи с чем переселенцы оказываются в затруднительном положении.

До этого сообщалось, что сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства.

В мае комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ограничила возможный срок пребывания беженцев с Украины на территории страны до 90 дней в течение шести месяцев.