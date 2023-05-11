Молдавия сократила срок пребывания украинских беженцев в стране до 90 дней

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ограничила возможный срок пребывания беженцев с Украины на территории страны до 90 дней в течение шести месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте молдавского правительства.

"С 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода", – говорится в сообщении.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в июне 2022 года разрешила украинским беженцам находиться на территории Молдавии во время режима чрезвычайного положения и еще 90 дней после его завершения. Он был введен 24 февраля того же года и с того момента не раз продлевался.

Пограничная полиция Молдавии сообщает, что сейчас в стране находятся около 80 тысяч беженцев с Украины.

6 мая Евросоюз предложил финансово поддерживать украинских беженцев, чтобы они возвращались домой. Также ЕС совместно с Киевом планирует разработать программу по реинтеграции украинцев.

До этого мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич разогнал беженцев с Украины после жалоб местных жителей. Люди сообщили, что они преследуют местных женщин, нападают на них и насилуют.

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