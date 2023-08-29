Жителей столичного региона предупредили о тумане в ночь на 30 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого вечером 29 августа тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 21:00 29 августа до 09:00 30 августа.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Москве может пройти кратковременный дождь. Днем температура воздуха не превысит 19 градусов, а ночью может опуститься до 10 градусов. Порывы ветра составят 4–9 метров в секунду.

Между тем минувшая ночь – с 28 на 29 августа – стала самой холодной за последние два месяца. Метеостанция на ВДНХ фиксировала температуру в 11,5 градуса, при этом в отдельных районах Москвы воздух остывал и до 9,5 градуса. В Подмосковных Черустях между тем температура падала до 1,1 градуса.



"Атмосфера": 16 градусов ожидается в столице вечером 29 августа