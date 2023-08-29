Москвичи смогут увидеть "Голубую Луну" в ночь на 31 августа

Фото: Агентство "Москва"

Жители и гости Москвы смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением в ночь на 31 августа. Погода позволит им увидеть так называемую Голубую Луну, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Москвичи смогут увидеть Голубую Луну (второе за этот месяц Суперлуние), когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров", – отметила она.

По словам метеоролога, погоду определит периферия антициклона, а благодаря переменной облачности москвичи смогут увидеть такое явление. Максимальные размеры будут в 04:35, уточнила Позднякова.

Она указала, что в следующий раз спутник Земли подойдет к планете близко только в 2037 году.

Ранее руководитель сервиса "Яндекс Погода" Александр Ганьшин также сообщил, что в августе москвичи смогут увидеть не только звездопады, но и суперлуние. Пиком активности "голубого" суперлуния станет ночь на пятницу, 31 августа. Особенно хорошо луну будет видно москвичам утром 31 августа, пообещал он.

По информации экспертов, данное суперлуние станет самым крупным в году. Во время сближения Луны и Земли спутник окажется на расстоянии 357 344 километров от Земли.

Москвичам рассказали о космических явлениях в августе