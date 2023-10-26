Собянин: открыт прием заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин анонсировал начало приема заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта". Об этом мэр Москвы сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Им будут награждать людей, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города, в формирование спортивной инфраструктуры Москвы", – уточнил он.

Заявки принимаются в департаменте спорта Москвы на улице Лужники, доме 24, строении 38. Рекомендации по оформлению документов можно найти на сайте Москомспорта, сказал Собянин.

Знак отличия "За развитие московского спорта" был утвержден в августе 2023 года в честь 100-летия столичного спорта. Размер премии составит 100 тысяч рублей.

Знак сделан из металлов золотистого и серебристого цветов в форме круга с двойным выпуклым бортиком с двух сторон. На его лицевой стороне – рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает копьем змея, а на оборотной стороне – надпись "Правительство Москвы".

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