График движения ряда пригородных поездов изменится с 10 декабря

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения электричек изменится с 10 декабря. Изменения подготовили, учитывая данные пассажиропотока, чтобы график стал максимально удобным для каждого направления, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Так, специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московской железной дороги уже смогли уменьшить интервалы движения некоторых поездов. Кроме того, после открытия третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) на всех направлениях увеличилось количество рейсов: 4 174 – по будням и 3 908 – по выходным, что на 544 и 652 соответственно больше, чем в 2022 году. Помимо этого, назначили 13 дополнительных электричек, маршруты еще 33 продлены. Для восьми поездов уменьшилось время в пути, а для шести назначили дополнительные остановки и изменили порядок следования.

Отмечается, что на Белорусском и Савеловском направлениях (МЦД-1) будут курсировать два новых поезда: Лобня – Можайск и Савеловский вокзал – Дмитров. Электричка № 6301 Икша – Голицыно будет дополнительно останавливаться на платформах Отрадное, Здравница и Дачное. Продлены маршруты шести электричек, а также восстановлены два рейса Дубна – Одинцово и десять рейсов Москва – Одинцово.

На Курском и Рижском направлениях (МЦД-2) назначили два поезда Серпухов – Волоколамск и один Серпухов – Царицыно, а также продлили маршрут одного поезда. Время в пути поезда Москва – Тула сократилось на 20 минут, восстановлен поезд № 6504 Дедовск – Стрешнево. Кроме того, специалисты продлили маршрут девяти пригородных поездов.

На Казанском направлении продлили маршруты двух поездов. На МЦД-4 электрички на участке Железнодорожная – Апрелевка стали ехать быстрее на десять минут. На Калужском и Горьковском направлениях продлили маршруты 14 поездов, а также ускорили маршрут следования пяти экспрессов: Москва – Владимир, Крутое – Москва, Москва – Захарово, Москва – Петушки и Москва – Владимир. Кроме того, назначили семь дополнительных составов.

На Павелецком направлении сократилось время в пути двух поездов по маршруту следования Москва – Узловая и обратно, продлили маршрут одного поезда и назначили три дополнительных.

На Ярославском направлении в час пик назначен дополнительный поезд Пушкино – Ярославский вокзал, также продлен маршрут следования одного поезда. Помимо этого, электричка № 6559 Щелково – Ярославский вокзал делает дополнительные остановки на станциях Соколовская и Подлипки-Дачные.

Узнать актуальное расписание можно на сайте ЦППК, железнодорожных станциях и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что первые поезда "Иволга 4.0" выйдут на маршруты МЦД в 2024 году. Испытания составов уже проводились на скоростном перегоне Белореченская – Майкоп, а также в Щербинке и Твери. Отмечается, что в новых поездах больше дверей, есть зарядки, удобные кресла и другое, также обновлен экстерьер и интерьер.

Новый электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на маршруты МЦД в 2024 году