Трамваи не будут ходить по Бауманской улице 10 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье, 10 декабря, по Бауманской улице в Москве не будут ходить трамваи. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В этот день трамваи № 4 и 50 объединят в маршрут 4+50. Они будут отправляться от станций метро "Бульвар Рокоссовского", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская" до "Новослободской".

Маршрут № 37 проследует от станции Новогиреево МЦД до Лефортовского моста, № 43 – от станции Угрешской МЦК и станции метро "Авиамоторная" до ДК "Компрессор".

"Вместо трамваев – автобус 050 от метро "Комсомольская" до метро "Авиамоторная", – говорится в сообщении ведомства.

Между метро "Бауманская" и Лефортовской набережной автобусы в обе стороны поедут через Старокирочный переулок и 2-ю Бауманскую улицу с остановкой возле МГТУ имени Баумана.

Пассажирам рекомендовали вместо остановки "Лефортовская набережная" в сторону станции метро "Комсомольская" пользоваться остановкой "Технический переулок". Остановка "Аптекарский переулок" в сторону метро "Комсомольская" будет расположена в Старокирочном переулке.

Изменения связаны с работами по модернизации энергоинфраструктуры трамваев на Бауманской улице. С 11 декабря транспорт проследует по обычным маршрутам.

Между тем с 10 декабря изменится график движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4). Там продлят маршруты некоторых поездов, добавят новые составы и сократят интервалы ожидания.

