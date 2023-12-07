В ЦОДД призвали для поездок в центр использовать городской транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичных водителей призвали для поездок в центр использовать городской транспорт, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ЦОДД, движение в городе стабильное, однако в связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее, со скоростью 26 километров в час.

Движение на Волгоградском проспекте, МСД и на Рублевском шоссе – рабочее. На Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы, на МКАД в районе Варшавского шоссе и на Ленинградском шоссе движение сейчас интенсивное.

Вечером ожидаются затруднения движения в центре города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Вечером выезжать на личном транспорте рекомендуется после 20:00.

На движение могут повлиять медленные скорости, погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы на проезжей части.

Автомобилистов призывают не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, быть внимательными на съездах и подъемах с эстакад и мостов.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области начались аномальные холода. 5 декабря температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря. Самый холодный день будет 10 декабря: до минус 22 – минус 23 градусов.



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