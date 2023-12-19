Аэропорт Домодедово ввел ограничения на вылет и прием самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и вылет самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Там уточнили, что 6 воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. В пресс-службе добавили, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов в московском аэропорту.

Вместе с тем в авиагавани рассказали, что во время ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и осуществить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

19 декабря противовоздушная оборона уничтожила БПЛА в Одинцовском городском округе. Как уточнил Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Внуково. По согласованию с региональным центром организации воздушного движения авиагавань работает на прием воздушных судов с другим курсом.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя