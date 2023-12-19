Аэропорт Внуково временно закрыт на прием и вылет самолетов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном аэропорту Внуково временно ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ограничения были введены в 11:54. В пресс-службе уточнили, что по согласованию с региональным центром организации воздушного движения аэропорт работает на прием воздушных судов с другим курсом.

"Выпуск воздушных судов временно не осуществляется", – говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации заявили, что самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) выполняют рейсы в штатном режиме. Так представитель ведомства Артем Кореняко прокомментировал данные из СМИ о том, что доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов авиакомпаний РФ может сократиться на 37 самолетов, которые принадлежат ГТЛК.



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