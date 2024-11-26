"Ведомости": число акционных товаров в российских магазинах упало до минимума

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В третьем квартале текущего года доля акционных товаров, покупаемых россиянами ежедневно, достигла своего минимума. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на обзор "Нильсен".

В рассматриваемый период доля продаж товаров повседневного спроса в рамках рекламных кампаний составила 39,6%. Это на 8,9 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Эксперты не предоставляют точных данных, но отмечают, что это самый низкий показатель за квартал как минимум с 2020 года.

Согласно анализу, объем продаж товаров со скидкой в онлайне уменьшился на 5,8%. Кроме того, в магазинах наблюдается тенденция к уменьшению средней величины скидок. Так, в третьем квартале 2024 года цены снизились в среднем на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда снижение составляло 19,7%.

На такие изменения влияют определенные категории товаров, отметили аналитики. В частности, в торговых точках стало меньше предложений по акциям на шоколад, майонез и консервированные овощи. В то же время, в непродовольственном сегменте доля товаров, участвующих в распродажах, остается неизменной.

В сентябре в России впервые с начала 2024 года снизилась стоимость минимального набора продуктов, составив 6 655,6 рубля на одного человека. Стоимость набора стала на 0,78% меньше, чем в июле, и на 10,6% больше, чем в январе.

При этом дороже всего минимальный набор продуктов стоит на Чукотке (15 761,5 рубля) и в Магаданской области (11 164,4 рубля). Дешевле всего – в Мордовии (5 453,6 рубля) и Белгородской области (5 548,1 рубля).