Стоимость минимального набора продуктов в РФ снизилась впервые с начала года

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Впервые с начала 2024 года в России снизилась стоимость минимального набора продуктов, составив 6 655,6 рубля на одного человека. Об этом ТАСС сообщила ассоциация производителей и поставщиков "Руспродсоюз".

Стоимость набора стала на 0,78% меньше, чем в июле, и на 10,6% больше, чем в январе.

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составила 8 021,6 рубля, а в Санкт-Петербурге – 7 698,8 рубля. В Московской области она составляет 7 008,2 рубля, в Ленинградской – 7 505,6 рубля, в Калининградской области – 7 265,7 рубля, в Татарстане – 5 844,8 рубля, в Омской области – 5 760 рублей, в Хабаровском крае – 8 841,6 рубля.

При этом дороже всего минимальный набор продуктов стоит на Чукотке (15 761,5 рубля) и в Магаданской области (11 164,4 рубля). Дешевле всего – в Мордовии (5 453,6 рубля) и Белгородской области (5 548,1 рубля).

Между тем Роспотребнадзор выяснил, что кефир, капуста и свекла – самые недоступные продукты на полках магазинов. Аналитики отметили доступность "нездоровой" пищи, то есть макарон, колбасы вареной, консервов и хлеба. Доступными не в полной мере были отмечены рыба пресноводная, баранина, говядина и специализированное питание для детей.

