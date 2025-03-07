07 марта, 09:30Происшествия
Два автобуса столкнулись под Белгородом
Крупное ДТП произошло под Белгородом. Там столкнулись два автобуса. Шесть человек погибли, еще четверо получили ранения.
Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода. Причины ДТП выясняются. Проводится проверка соблюдения требований безопасности перевозок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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