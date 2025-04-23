Маск заявил, что сократит свое участие в DOGE с мая

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сократит свое участие в работе департамента госэффективности США (DOGE) из-за падения прибыли его компании Tesla. Об этом пишет NBC News со ссылкой на выступление Маска перед инвесторами Tesla.

По информации издания, инвесторы были обеспокоены финансовыми показателями компании из-за резкого падения на 71% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

В ответ на это Маск пообещал сократить свою деятельность в департаменте с мая этого года, уделяя этой работе не более двух дней в неделю. Он также заявил, что будет продолжать работу в DOGE до тех пор, пока она приносит пользу.

Ранее СМИ писали, что Маск хочет оставить работу в американском правительстве, так как устал от "нападок левых сил". Его статус как особого правительственного сотрудника истекает в мае, но неизвестно, будут ли продлевать этот срок дальше.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что на самом деле Маск не нужен Белому дому для нормального функционирования. Вместе с тем лидер США добавил, что бизнесмен проделал "фантастическую работу".