Маск не сдержал смех после заявления Зеленского о помощи от США

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Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать смех после слов украинского президента Владимира Зеленского о прозрачности использования военной помощи от США. Об этом сообщает "Радио 1".

Зеленский в ходе разговора с журналистом Беном Шапиро заявил, что каждый цент из миллиардов долларов, которые были выделены США на помощь Украине, был "должным образом отслежен и учтен".

Маск в соцсети X отметил, что подобное заявление украинского лидера – "самое смешное, что он прочитал за весь день".

В свою очередь, сенатор-республиканец Майк Ли также усомнился в словах Зеленского. На своей странице американский политик спросил своих подписчиков, верят ли они словам президента Украины.

Ранее Трамп заявлял о намерении прекратить большие траты на Украину. Американский лидер считает, что бывший президент США Джо Байден раздавал деньги Киеву, как воду. В отличие от Европы за свою помощь Штаты ничего не получали взамен, добавил Трамп.