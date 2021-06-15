На столичных тиктокеров завели уголовное дело из-за видео с иконой

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тиктокеров, которые сняли ролик с иконой, заявила глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьей 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", – отметила Иванова.

На видео несколько молодых людей распивают алкоголь перед иконой. После этого к ним подходит мужчина и бьет одного из них по лицу.

Ранее суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые в сентябре прошлого года помыли обувь в святом источнике в часовне в честь иконы Божьей Матери в Калининграде.

