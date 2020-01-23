В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против Урганта

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства за глумление над Иисусом

В Госдуме обратились к генпрокурору Игорю Краснову с предложением о возбуждении уголовного дела в отношении телеведущего Ивана Урганта из-за оскорбления им чувств верующих. Об этом сообщает "News.ru".

Соответствующий запрос направил депутат нижней палаты парламента Николай Земцов. Он отметил, что в программе телеведущего "изощренно-издевательски и пейоративно" была спародирована икона Рождества Христова.

В частности, Земцова возмутило то, что было проведено сравнение Иисуса с поросенком, которое позволил себе Жерар Депардье.

Депутат отметил, что подобные действия не могли не оскорбить чувства верующих христиан. Кроме того, Земцов указал на намеренный их характер, поскольку передача транслировалась в день Рождества.

Помимо этого, Земцов призвал генпрокурора к вынесению создателям программы предупреждения об экстремистском характере их действий.

Также передача Урганта возмутила православных активистов. Они потребовали лишить телеведущего гражданства за глумление над Иисусом.

Ранее полиция начала проверку видеороликов комика Александра Долгополова, в которых усмотрели оскорбление чувств верующих. Позднее стендапер покинул Россию, заявив, что вернется только в случае, когда ему не будет угрожать уголовное преследование.