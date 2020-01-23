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Общество

23 января, 11:08

Комик Долгополов покинул Россию

общество

Фото: instagram.com/sankldive

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как полиция начала проверку его видеороликов на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

"Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств", – отметил он.

По словам Соловьева, в настоящее время уголовное дело в отношении Долгополова не возбуждено, однако комик вернется в страну лишь в том случае, если ему не будет угрожать уголовное преследование.

Ранее стало известно о том, что полиция начала проверку данных об оскорблении чувств верующих в выступлении комика Долгополова. С соответствующим заявлением к правоохранителям обратился житель подмосковного Орехово-Зуева, который усмотрел в видеоролике информацию оскорбительного характера.

Сам Долгополов сообщал о поступившем в стендап-клуб HopHea в Санкт-Петербурге запросе из-за ролика под названием "Александр Долгополов – Новый час шуток". Видео было записано в феврале прошлого года.

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