Мизулина назвала ошибочными слова Дани Милохина о регулировании TikTok

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Позиция блогера Дани Милохина, который заявил о недопустимости введения госрегулирования соцсети TikTok, является ошибочной и легкомысленной, заявила глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Это позиция достаточно посредственная и легкомысленная, потому что, если он считает, что сам TikTok не управляет контентом, он очень глубоко ошибается. Мы видим это на целом ряде примеров по целому ряду различных вирусных акций, которые на этой платформе проходили", – заявила она.
По словам Мизулиной, контент TikTok нуждается в фильтрации, поскольку платформа системно занимается манипулированием общественным сознанием.
"TikTok системно занимается манипуляциями и поднимает в тренды ту или иную информацию в зависимости от их личной необходимости. Российское государство занимается тем, чтобы ограничить распространение разного рода запрещенного, опасного контента, в том числе и в детской среде", – отметила Мизулина.
Она подчеркнула, что Россия не является единственной страной, в которой государство регулирует контент в соцсетях. По словам Мизулиной, данный вопрос активно обсуждается практически во всех странах мира, включая США, Великобританию, Германию и Австралию.
"Все страны едины в том, что эти платформы имеют колоссальную власть над людьми, благодаря этому есть широчайшие возможности у тех, кто управляет этими платформами для различных манипуляций, для воздействия на общественное мнение, для вмешательства во внутриполитические дела", – сказала она.
Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok. Такую точку зрения он выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос журналиста. По его словам, блогерство – это свободное пространство, в котором люди имеют право снимать все, что хотят и считают интересным.
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