Девушка подала в суд на McDonald's за искушение в Великий пост

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Православная христианка Ксения Овчинникова подала в суд на McDonald's, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда.

Девушка рассчитывает отсудить у компании тысячу рублей, утверждая, что реклама чизбургера и чикен макнаггетс оскорбила ее религиозные чувства, вынудив нарушить пост.

В тексте искового заявления отмечается, что Овчинникову возмутила ситуация, произошедшая в апреле 2019 года в Омске. Девушка уверяет, что "не смогла сдержаться", увидев рекламу чизбургера и чикен макнаггетс на проспекте Карла Маркса, и приобрела продукцию McDonald's, нарушив Великий пост.

"В действиях McDonald's я усматриваю нарушение закона о защите прав потребителей. Прошу суд разобраться и, если нарушение имело место, обязать McDonald's возместить мне моральный ущерб в сумме 1 тысяча рублей", – отмечается в исковом заявлении.

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