Милонов предложил составить перечень специальных смартфонов для школьников

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В России предлагают составить перечень моделей мобильных устройств для школьников, одобренных министерством просвещения. Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова направил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

По его словам, из-за пандемии коронавируса многое в школьном образовательном процессе изменилось. Он пояснил, что значение мобильных устройств выросло. Депутат считает, что дети со смартфонами последней модели в глазах своих сверстников становятся своеобразной школьной аристократией и вызывают у остальных зависть.

Милонов отметил, что все это ведет к созданию нездоровой обстановки в школах, но запрещать использование цифровой техники в учебных заведениях в условиях вероятного внедрения удаленного обучения нецелесообразно.

"В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами", – отметил парламентарий.

Он пояснил, что речь идет об устройствах, которые будут по карману любой семье, а также смогут обеспечивать связь между учениками и учителями и выполнять образовательные функции.

Ранее Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками. По словам депутата, основной задачей в настоящее время является стимулирование населения к добровольной вакцинации.